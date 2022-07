Supermarktketen ALDI opent vanaf woensdag 20 juli als proef een kassaloze vestiging in Utrecht. In de zogeheten ALDI Shop & Go wordt met camera's en sensoren bijgehouden wat iemand in z'n tas stopt.

Klanten moeten van tevoren een app installeren en bij binnenkomst een QR-code scannen. De boodschappen kunnen tijdens het winkelen direct de tas in. De app zorgt er vervolgens voor dat de producten bij het verlaten van de winkel worden afgerekend. Aan de app moet dus een betaalkaart worden gekoppeld.

Hoewel de winkel aan de Lange Viestraat in Utrecht dus geen kassamedewerkers zal hebben, loopt er wel 'gewoon' personeel rond. Zij zijn er voor het bevoorraden van schappen of werken voor de broodafdeling.

"Wij zijn enorm trots dat wij dit mooie innovatieproject mogen testen met onze klanten", zegt Jan Oostvogels, CEO van ALDI Nederland. "Uit onderzoek weten we dat onze klanten snelle en eenvoudige processen bij de kassa's waarderen. Ons testfiliaal in Utrecht past daar perfect bij."

Rectificatie: In een eerder bericht stond dat dit de eerste kassaloze supermarkt van Nederland was. Dat klopt niet. Albert Heijn heeft eerder ook al een proef gedaan met kassaloze winkels.