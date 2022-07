Veel ouders kregen de afgelopen dagen een vervelende mededeling van de kinderopvang. Bepaalde vestigingen zijn maandag en dinsdag geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege de hitte. Volgens de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) gaat het om honderden vestigingen.

"We weten al jaren dat het in Nederland warmer wordt", zegt ouder-belangenvereniging BOinK. "We waarschuwen ook al zeker vier jaar dat de kinderopvang zich moet voorbereiden op hogere temperaturen tijdens de zomer".

De belangenvereniging werd de afgelopen dagen veel gebeld door ouders die onverwachts met een kind thuiszitten. Daarnaast kregen ouders vaak pas laat te horen dat de opvang de deuren sloot.

Kinderopvang sluiten mag niet zomaar

Als een kinderopvang wil sluiten, moet de organisatie eigenlijk eerst advies vragen aan de oudercommissie. Als er niet direct een toereikende oplossing mogelijk is, is sluiting tijdens warme dagen soms de enige oplossing op korte termijn. Veel organisaties beroepen zich nu op overmacht. Of er in dit geval sprake is van overmacht, is nog maar de vraag.

Een woordvoerder van de brancheorganisatie Kinderopvang laat weten dat er voor dit soort situaties geen algemeen protocol is waar elke kinderopvang zich aan moet houden. Iedere kinderopvangorganisatie hoort een veiligheids- en gezondheidsbeleid te hebben waarin beschreven staat hoe wordt omgegaan met dit soort situaties. Hier valt extreme hitte ook onder.

"In principe zou de kinderopvangorganisatie de gebouwen zo kunnen aanpassen dat het ook bij hitte mogelijk is om open te blijven en kinderen verantwoord op te vangen", stelt BOinK. Dat is nu in veel situaties niet het geval.

Kinderopvang al tijden geteisterd door personeelstekort

De sector verkeert al sinds 2019 in een crisis door de personeelstekorten, vertelde Brancheorganisatie Kinderopvang-directeur Emmeline Bijlsma eerder aan NU.nl. "Kinderopvangorganisaties zien zich gedwongen om steeds ingrijpendere maatregelen te nemen. Sommige kinderopvanglocaties hebben zelfs de contracten met ouders moeten beëindigen vanwege het tekort aan personeel."

Of de huidige sluiting iets te maken heeft met de personeelstekorten in de branche, is niet met zekerheid te zeggen. "Het zou kunnen", volgens een woordvoerder van BOinK. "maar dat is niet zo een, twee, drie te bewijzen".

Wat kunnen ouders doen?

Als je al betaald had voor de uren dat de kinderopvang gesloten is, dan kan je als ouder je geld terugvragen bij de organisatie. Maar je kunt er ook voor kiezen die betaalde uren op een ander moment in te halen. Als de organisatie zich op overmacht beroept, kan het zijn dat het niet mogelijk is om je geld terug te krijgen. Dan is het volgens BOinK een goed idee om in gesprek te gaan met de organisatie om je geld terug te krijgen.