Maaltijdbezorger Thuisbezorgd, van moederbedrijf Just Eat Takeaway, neemt maatregelen om bezorgers tegen hitte te beschermen. Zo krijgen bezorgers de mogelijkheid om meer pauzes te houden tijdens hun dienst "om bijvoorbeeld te hydrateren", laat een woordvoerder weten. Ook Uber Eats en Deliveroo adviseren hun bezorgers om veel water te drinken.

Op de verzamelplekken van Thuisbezorgd zijn verder voldoende waterflesjes, zonnebrand en andere verkoelende zaken aanwezig zoals ijsjes en watermeloen. "Verder houden we van moment tot moment nauwlettend in de gaten of het verantwoord is om onze bezorgers op pad te sturen", zegt de woordvoerder. "We hebben bijvoorbeeld een team dat in nauw contact staat met de bezorgers voor lokale ondersteuning en feedback over de situatie. Zij maken continu de afweging of de omstandigheden verantwoord zijn om te werken."

Uber Eats houdt de warmte "extra in de gaten" voor personeel dat maaltijden moet rondbrengen in deze hete dagen. Bezorgers die moeten werken zijn over de warmte geïnformeerd. Zo is het personeel geadviseerd om voldoende water te drinken en waar nodig de schaduw op te zoeken.

Koeriers bepalen altijd zelf welke kleding zij dragen, zegt de Uber-woordvoerder. "Ook bepalen zij zelf altijd wanneer, waar en hoe lang zij actief zijn in de app."

Deliveroo adviseert op extra warme dagen bezorgers om genoeg water te drinken en voldoende rust te nemen als ze gaan werken. "Ook wijzen we bezorgers op publieke watertappunten zodat ze weten waar ze gratis hun waterfles kunnen vullen", zegt een woordvoerder.