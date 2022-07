De opbrengst van zonnepanelen zal maandag en dinsdag lager zijn dan normaal. Reden voor de lagere opbrengst is het warme weer waar het land momenteel onder gebukt gaat. Het kwik kan dinsdag lokaal oplopen tot bijna 40 graden.

Dat de opbrengst lager ligt, heeft ironisch genoeg te maken met het feit dat een zonnepaneel niet goed gedijt bij hitte. "De nominale temperatuur per zonnepaneel is bepaald op 25 graden. Voor elke graad daarboven, komt er relatief 0,3 procent minder opbrengst uit", vertelt Roland Valckenborg, projectleider zonne-energie bij kennisinstituut TNO.

Naar verwachting kan de temperatuur morgen lokaal oplopen tot bijna 40 graden, 15 graden boven die eerdergenoemde referentiewaarde. Valckenborg: "Een snelle rekensom laat zien dat de opbrengst van een zonnepaneel relatief gezien dan zo'n 5 procent lager ligt."

Door het doorgaans mooie weer in de zomer is het niet onlogisch om te denken dat een zonnepaneel het dan het best doet, maar dat klopt volgens de projectleider niet per se. "Op 21 juni staat de zon het hoogst. Als je naar de opbrengst van vier weken ervoor of vier weken erna kijkt (21 juli of 21 mei, red.), dan ligt de opbrengst in mei vaak hoger, omdat de temperatuur dan lager is dan in juli."