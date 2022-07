Het aantal kermisondernemers daalde in de afgelopen vijf jaar met 7 procent. Met name corona en vergrijzing zorgden voor de terugloop. Toch gaat het goed met de branche, zegt voorzitter Atze Lubach van kermisvereniging Bovak.

Vijf jaar geleden telde ons land nog 966 ondernemers met een of meerdere kermisattracties, nu zijn dat er nog 896. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Vooral in het eerste jaar van de pandemie stopten er veel bedrijven: bijna veertig. In dat jaar gingen veel kermissen niet door vanwege contactbeperkende maatregelen.

Lubach herkent de terugloop van het aantal ondernemers. "Tijdens de coronapandemie is een aantal ondernemers uit de kermisbranche wat anders gaan doen, zoals hovenierswerk of werken in de bouw. Daarnaast raakten pensioengerechtigde ondernemers gewend aan hun vrije tijd en keerden niet terug op de kermis."

Dat er veel ondernemers zijn gestopt, betekent niet dat het kommer en kwel is in de kermisbranche. Weliswaar had de sector het even moeilijk in coronatijd, maar inmiddels gaat het weer goed. Dit komt volgens Lubach doordat mensen na de lockdowns wel weer zin hebben in een feestje. "De kermis in eigen stad of dorp voelt vertrouwd", zegt de Bovak-voorzitter.

Vooral in Brabant en Gelderland zijn er veel kermisbedrijven, bijna de helft (49 procent) van de ondernemers komt uit deze twee provincies.