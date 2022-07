Vissers die hun netten niet langer willen gebruiken, kunnen zich binnenkort aanmelden voor een saneringsregeling. De Europese Commissie laat maandag weten de regeling, ter waarde van 155 miljoen euro, goed te keuren.

Het geld komt voort uit de zogeheten Brexit Adjustment Reserve, een Europese pot geld bedoeld om de hardste klappen van de Brexit op te vangen. Het Britse vertrek uit de Europese Unie heeft Nederlandse vissers geraakt, omdat de vangstmogelijkheden hierdoor zijn veranderd.

Belangengroep Vissersbond liet vorige maand nog aan NU.nl weten dat er veel interesse is in de saneringsregeling. Niet zozeer vanwege de Brexit, maar vooral omdat vissen nu erg duur is. Door de hoge brandstofprijzen is het voor veel vissers simpelweg te duur om de zee op te gaan.

Behalve met een verlies aan inkomsten kampen vissers ook met problemen als het weglopen van bemanning. In de visserij krijgt de bemanning geen vast uurloon, maar doorgaans een deel van de opgeviste opbrengst.

Wanneer de subsidieregeling opengaat is nog niet bekend. Wel laat Brussel weten dat het loket van de regeling tot januari 2024 open zal blijven.