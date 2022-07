De krapte op de arbeidsmarkt is ongekend waardoor er grote zorgen zijn dat ons land op korte termijn vastloopt. Het kabinet, werkgevers en vakbonden hebben allerlei plannen en maatregelen om de problemen op te lossen, maar van een concreet allesomvattend actieplan is voorlopig geen sprake.

"En dat is ook helemaal niet nodig", zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga in gesprek met NU.nl. "Het is niet zo dat er een gebrek aan ideeën is. Er liggen tal van adviezen op de plank die zijn afgesproken in de Sociaal-Economische Raad (SER), maar die worden al jaren niet uitgevoerd door de overheid en werkgevers. Bovendien hebben we helemaal geen actieplan nodig om te investeren in werknemers."



Volgens Elzinga is dat een van de belangrijkste redenen waarom we nu te maken hebben met een groot personeelstekort. "We hebben er jaren voor gewaarschuwd. Ver voor corona waren deze problemen er al. Er is weinig geïnvesteerd in nieuwe werknemers. We hebben te maken met een hoog ziekteverzuim in verschillende sectoren, en een hoge werkdruk, waardoor veel mensen afhaken. In de zorg en het onderwijs is niet voor niets sprake van een flinke doorstroom. We zitten nu in een vicieuze cirkel."

Ook werkgevers zijn zich bewust van de problemen. Een woordvoerder van VNO-NCW en MKB -Nederland zegt: "We zien nu al dat het op bepaalde plekken vastloopt: restaurants die een paar dagen per week dichtgaan, de bagageafhandeling op Schiphol, treinen die minder rijden, zelfs onze ambities met betrekking tot klimaat, zorg, onderwijs en woningbouw dreigen in gevaar te komen. En dan hebben werkgevers nu ook te maken met extra ziekteverzuim vanwege corona en weten we niet hoe dat na de zomer verdergaat."

Het kabinet onderkent de urgentie. Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen aangekondigd, zoals het stimuleren van technologie en innovatie, het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het stimuleren van een leven lang blijven leren en ontwikkelen.

'Overheid moet werken aantrekkelijker maken'

Een goede zaak, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. "Maar voor de korte termijn is volgens ons meer nodig", zegt de woordvoerder. "Onconventionele maatregelen, van werkgevers zelf en waar nodig gefaciliteerd door de overheid. Zo zou het kabinet werken aantrekkelijker moeten maken, met bijvoorbeeld een meer- urenbonus. Verder is het nodig dat werkgevers beter inzicht krijgen in de 'kaartenbakken' van mensen die nu nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt maar dat wel willen."

Werkgevers steken ook de hand in eigen boezem. "We moeten onder meer inzetten op verdere robotisering en automatisering. De arbeidsproductiviteit is in Nederland sinds 2009 nauwelijks gestegen. En dat terwijl er voor bijna alle sectoren van de Nederlandse economie mogelijkheden zijn om te automatiseren en robotiseren. Daarom zou het goed zijn als er een productiviteits-offensief komt waarbij brancheorganisaties ondernemers helpen en de nieuwste kennis verspreiden. Hiermee verminderen we de vraag en dit kan voor uiteenlopende sectoren een oplossing bieden."

'We hebben te maken met gerecht dat tijdje moet sudderen'

Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit van Utrecht, geeft aan dat overheid, werkgevers en vakbonden pas aan tafel schuiven en gaan samenwerken als er een urgent probleem is. "Dat is nu het geval, maar we zien dat alle partijen hun eigen oplossingen hebben. Werkgevers denken bijvoorbeeld werknemers aan te trekken door betere arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Maar dat is lapwerk, aangezien er elders weer problemen ontstaan."

Bovendien zitten werkgevers in een moeilijke positie om de problemen structureel op te lossen. Joop Schippers: "Bedrijven hebben lange tijd de werknemers voor het uitkiezen gehad. Dan is het lastig om te erkennen dat er een structureel probleem is dat samen moet worden opgelost. We hebben eigenlijk te maken met een gerecht dat een tijdje moet sudderen. Het enige dat het proces kan versnellen is wanneer een aantal mensen achter de schermen bij elkaar komt om te bekijken wat er mogelijk is."

Als het aan FNV-voorzitter Elzinga ligt, gaat dat niet gebeuren. "Werkgevers moeten eens in de spiegel kijken. We hebben jaren geleden al gewezen op de problemen bij bijvoorbeeld de NS over de vergrijzing en het investeren in werknemers. Is niets mee gedaan, en we zien het resultaat. Het is gewoon kortzichtig."