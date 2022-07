Binance, het grootste cryptoplatform ter wereld, heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van ruim 3,3 miljoen euro gekregen. Het bedrijf had zich niet geregistreerd voordat het in ons land aan de slag ging en wordt daarom bestraft.

Bedrijven die in Nederland cryptodiensten aanbieden, moeten zich registreren. Binance heeft dat niet gedaan en ontving daarom vorig jaar al een waarschuwing.

Dat leidde niet tot verbetering en daarom heeft het bedrijf enkele maanden geleden een boete van 3.325.000 euro gekregen. Deze boete is in april al opgelegd, maar DNB is er nu pas mee naar buiten gekomen. Binance heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit.

De markttoezichthouder zegt er bij het bepalen van de boete rekening mee gehouden te hebben dat het platform de grootste cryptopartij ter wereld is. Binance is goed voor een dagelijks handelsvolume van 13,7 miljard dollar (13,5 miljard euro). Daarnaast zou Binance in Nederland zeer veel klanten hebben.

Een registratie is van belang, omdat het platform dan melding kan maken van verdachte transacties. De handel in digitale munten wordt relatief vaak gebruikt door criminelen, omdat die weinig sporen nalaat. Dat Binance zich niet heeft geregistreerd, zorgt ervoor dat "mogelijk een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten zicht van de opsporingsdiensten blijft", licht DNB toe.

Ook speelt mee dat het platform voordeel heeft op concurrenten die zich wel hebben geregistreerd, omdat die extra kosten maken. Binance heeft inmiddels wel een aanvraag voor een registratie gedaan.