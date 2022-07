De winkels van H&M in Rusland gaan binnenkort open voor een opheffingsuitverkoop. Op die manier wil de Zweedse kledingketen zijn resterende voorraden in het land van de hand doen. Daarna stopt het bedrijf met zijn filialen in Rusland.

H&M besloot kort na de Russische invasie van Oekraïne van eind februari al zijn winkels in Rusland, Belarus en Oekraïne te sluiten. Het ging in totaal om 185 winkels. Ook de webshop ging dicht.

Rusland was de zesde markt voor H&M en was tot aan de sluiting goed voor circa 4 procent van de totale omzet van de kledingketen. Maar het bedrijf vindt de situatie te onzeker om nog langer vast te houden aan zijn aanwezigheid in het land.

De keten rekent erop door het besluit zo'n 187 miljoen euro te moeten afschrijven. De plannen voor de winkels in Belarus en Oekraïne zijn niet bekendgemaakt.