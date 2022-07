Als energie lange tijd zo duur blijft als nu of zelfs nog duurder wordt, zorgt dat bij de meeste bedrijven voor weinig problemen. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen berekeningen, schrijft het FD maandag. De toezichthouder raadt het kabinet dan ook af met uitgebreide subsidies te komen om bedrijven door de energiecrisis te helpen.

Prijzen voor gas en stroom zijn al langere tijd hoog. Het lijkt er niet op dat de situatie op korte termijn verandert. Daarom keek DNB naar de gevolgen hiervan voor het bedrijfsleven.

De centrale bank komt tot de conclusie dat de meeste bedrijven in Nederland de klap van die hogere prijzen wel kunnen opvangen. Zelfs in de ongunstigere scenario's, waarin bijvoorbeeld gas tweemaal zo duur is als eind vorig jaar of zelfs nog duurder, zijn de meeste bedrijven in staat om die kosten op te hoesten.

Dit komt vooral doordat er vorig jaar en in het eerste kwartaal van dit jaar flinke winsten zijn gemaakt.

Energieslurpers krijgen wel problemen

Bedrijven die veel energie verbruiken, zoals in de chemische of metaalindustrie, zouden het wel moeilijk kunnen krijgen, denkt DNB. Dat geldt ook voor producenten van onder meer voedsel, cement, meel en papier. Maar al die sectoren samen vormen maar een klein deel van de economie. Bovendien zijn bedrijven die veel energie gebruiken op lange termijn niet houdbaar, omdat ze veel CO2 uitstoten.

Het aandeel bedrijven dat verlies maakt, zou door de hoge energieprijzen stijgen van 22 naar 25,5 procent of in het donkerste scenario naar bijna 28 procent. Hierbij houdt DNB er geen rekening mee dat bedrijven hun beleid kunnen aanpassen. Zo kunnen ze energie besparen of de hoge kosten doorberekenen aan hun klanten. Daardoor is de impact in werkelijkheid waarschijnlijk kleiner dan de toezichthouder heeft berekend, meldt het FD.

Het kabinet doet er goed aan geen algemeen steunpakket in het leven te roepen, zoals tijdens de coronacrisis. Het zou hooguit in moeilijkheden geraakte gezonde bedrijven kunnen helpen. Die hulp moet dan niet bestaan uit subsidies of leningen, maar uit garanties voor leningen die de bedrijven kunnen aangaan bij bijvoorbeeld banken.