Mensen die een vliegreis willen maken vanaf de regionale luchthaven Eindhoven Airport, moeten nog tot de herfstvakantie rekening houden met extreem lange wachtrijen. Dat zegt directeur Roel Hellemons zaterdag in Het Financieele Dagblad.

De luchthaven komt tientallen beveiligers tekort en dat probleem is niet in een paar weken opgelost. Een werknemer zegt dat de wachtrijen soms honderden meters lang zijn. Eindhoven Airport zet voorlopig tientallen assistenten in om de reizigers buiten de terminal te informeren over de vertragingen.

Per dag verwerkt de Eindhovense luchthaven ruim zestig uitgaande vluchten. Die zitten, anders dan normaal, vrijwel allemaal propvol. Vooral reizigers uit Zuid-Nederland en België maken gebruik van de regionale luchthaven.

Luchthaven Schiphol moet van het kabinet het maximum aantal vluchten omlaaghalen van 500.000 naar 440.000. In Eindhoven is een krimp niet aan de orde. Het maximaal toegestane aantal vluchten blijft in ieder geval tot 2023 op 41.500 per jaar staan.