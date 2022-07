Het Russische energieconcern Gazprom wil de in Canada gerepareerde turbine van gaspijpleiding Nord Stream 1 terughebben van het Duitse Siemens, omdat de pijplijn tussen Rusland en Duitsland volgens het bedrijf dan weer in werking gesteld kan worden. Gazprom leverde de afgelopen weken 60 procent minder gas door de leiding dan normaal. Volgens het concern kwam dat door het missende onderdeel.

Het Russische bedrijf begon maandag aan een geplande onderhoudsbeurt van de Nord Stream 1-pijpleiding. Door dat onderhoud stroomt er nu helemaal geen gas door. Het onderhoud duurt volgens plan tien dagen. De Europese Unie, en in het bijzonder Duitsland, wacht in spanning af of de kranen na de onderhoudsbeurt weer open zullen gaan.

Ondanks de westerse sancties tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne heeft Canada de lokale vestiging van Siemens, die het onderhoud aan de turbine uitvoerde, een tijdelijke vergunning verleend om terugkeer van het onderdeel mogelijk te maken. Gazprom beweert echter dat het geen garanties heeft gekregen dat de machine wordt teruggestuurd.

Vrees dat Rusland de pijplijn dicht laat

De jaarlijkse werkzaamheden aan de gaspijpleiding waren al voor de oorlog in Oekraïne gepland. Nu de betrekkingen tussen Rusland en westerse landen op een dieptepunt zijn beland, wordt gevreesd dat Gazprom de gaskraan dicht laat. Als dat zo is, kan komende winter met name in Duitsland een tekort aan gas ontstaan. Naar verwachting zal dat voornamelijk invloed hebben op de industrie.

Duitsland is nog altijd voor een groot deel van zijn gasbehoefte afhankelijk van Rusland. Het met 60 procent afknijpen van de gastoevoer via Nord Stream 1 werd door Berlijn dan ook gezien als een politieke keuze van het Kremlin.

Er is ook een Nord Stream 2-gaspijplijn, maar die is niet in gebruik. De gaspijplijn wachtte nog op formele goedkeuring van de Duitse overheid. Maar de Duitse bondskanselier Olaf Scholz liet begin dit jaar weten dat hij de ingebruikname van de pijplijn niet zal certificeren vanwege de oorlog in Oekraïne. Duitsland wil delen van de Nord Stream 2 mogelijk wel gaan gebruiken voor een terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng).