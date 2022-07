Het wordt de komende dagen bloedje heet, met temperaturen die dinsdag lokaal zelfs op kunnen lopen tot 39 graden. We zullen de hitte allemaal merken, maar sommigen net ietsje meer. Hoe gaan mensen die veel buiten werken hiermee om? NU.nl vroeg het ze.

Marianne Spies - Dierenverzorger bij DierenPark Amersfoort

"Mijn dag ziet er in principe niet anders uit door de hitte. Wel waren we vrijdag al bezig met het voorbereiden van ijsjes voor de dieren. Dan bevriezen we water met fruit, of in het geval van roofdieren water met bloed. Verder zullen de sproeiers in het park wat vaker aan."

"Dieren met een dikke vacht, zoals een tijger of een wolf, zullen het snelst last hebben van de warmte. Aan de andere kant kunnen dieren uit warmere gebieden, zoals kamelen, juist beter tegen de warmte. Zelf hou ik helemaal niet van dit soort warmte, maar gelukkig staat onze dierentuin midden in het bos, dus er is schaduw genoeg."

60 Dieren krijgen ijstraktaties in DierenPark Amersfoort

JanWillem Bakhuijzen - plantenkweker bij JW Bakhuijzen

"Als het echt zo warm wordt volgende week, gaan we waarschijnlijk 's middags een soort siësta houden. Dan beginnen we eerder, zodat we in de middag niet in de warme kassen hoeven te staan."

"De oude kassen zijn het warmst, daar kan het maar liefst twintig graden warmer worden dan buiten. Nieuwere kassen zijn minder warm, want die zijn hoger. In die kassen is het 's middags ongeveer tien graden heter dan buiten."

"Daarom verven we het glas wit in de zomer, zodat het minder snel warm wordt binnen. En we hebben veel koud water, ventilatoren met lucht en nevel. Dat is niet alleen voor ons, maar ook voor de plantjes. Die houden ook niet van extreme hitte."

Willem Bruin - eigenaar van viskraam Bruin Vis

"Als het zo warm is, kunnen we eigenlijk alleen in de ochtend openblijven. In de middag wordt het te warm in onze kar, waardoor we de 'goedheid' van de vis niet meer kunnen waarborgen. Wij verkopen kant-en-klare maaltijden, gerookte vis, gebakken vis en die kun je tot 32 graden nog wel goed houden, maar daarboven moet je het eigenlijk niet meer willen."

"Het zijn dus geen leuke dagen voor ons, want er komen op warme dagen standaard al minder klanten. Daarbij is het ook nog eens een paar graden warmer bij ons in de kar, omdat we een bakoven hebben staan. Dus het is ook voor ons niet vol te houden."

70 Zo blijft je huis koel tijdens zomerse dagen

Irene Mierop - postbezorger bij PostNL

"Als het heel warm is, is het vooral belangrijk om je goed te kleden terwijl je post rondbrengt. Ik kies meestal voor een lange broek en lange mouwen, want die zon op m'n huid vind ik maar niets. Maar het moet wel luchtig zijn, anders zweet je je kapot. Zonnebrand en petjes krijgen we van PostNL, dan verbranden we niet tijdens het werk."

"Daarnaast zijn onze bezorgtijden verlengd: als het echt heel warm is, kunnen we er dus voor kiezen om eerder te beginnen of juist langer door te gaan. Dan kan je op het heetst van de dag wat anders doen."

"Zelf breng ik post rond in Zeeuws-Vlaanderen. Dus ik heb het geluk dat ik af en toe nog een zeebriesje voel. In theorie zou ik ook een duik kunnen nemen, maar daar heb ik het eigenlijk te druk voor. Ik heb gewoon altijd zeker anderhalve liter koud water bij me, en leg af en toe een nat sjaaltje in mijn nek. Ook zorg ik dat het tempo wat omlaag gaat, dan vind ik het best te doen."