Staalfabrikant Tata Steel Nederland, een van de grootste uitstoters van ons land, wil in 2045 klimaatneutraal zijn. Daarvoor heeft het bedrijf vrijdag een intentieverklaring ondertekend met de provincie Noord-Holland en twee ministeries.

De intentieverklaring, die niet bindend is maar de richting moet bepalen, moet uiteindelijk leiden tot een forse reductie van de CO2-uitstoot van het staalbedrijf.

Tata Steel behoort al jaren tot de grootste uitstoters van Nederland: in 2020 stootte het bedrijf volgens de Nederlandse Emissieautoriteit 5,7 miljoen ton aan CO2 uit. De uitstoot van het bedrijf leidt ook tot gezondheidsproblemen bij omwonenden. Onlangs werd de kankerverwekkende stof chroom-6 nog in het grondwater van het Tata Steel-terrein in IJmuiden gevonden.

In de intentieverklaring geeft Tata Steel Nederland aan om in 2030 5 megaton minder CO2 uit te stoten. De volgende stap is om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Dat houdt in dat de uitstoot volledig wordt gecompenseerd waardoor de netto-uitstoot nul is.

Om dit te bereiken zet Tata Steel in op de productie van 'groen staal'. Daarmee wordt simpel gezegd bedoeld dat er waterstof gebruikt zal worden bij de staalproductie.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) noemt de intentieverklaring een "belangrijke mijlpaal". "We willen dat Tata Steel sneller schoner wordt: minder CO2-uitstoot en het beperken van de impact op de leefomgeving. Met deze intentieverklaring leggen het bedrijf en de overheid de ambities vast."