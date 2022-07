Ruim 24.000 vluchtelingen uit Oekraïne hebben werk gevonden in Nederland. Dat blijkt uit het aantal meldingen dat het UWV heeft ontvangen van werkgevers, zo maakt de uitkeringsinstantie vrijdag bekend.

Sinds begin juni zijn er 10.800 nieuwe meldingen binnengekomen bij het UWV, bovenop de 13.200 meldingen uit april en mei. De vluchtelingen uit Oekraïne hebben vooral werk gevonden in de horeca en via uitzendbureaus. In de regio's Groot-Amsterdam en Den Haag zijn de meeste vluchtelingen aan de slag gegaan.

Sinds 1 april moeten werkgevers een melding doen bij het UWV wanneer zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen. In totaal hebben nu ruim 24.000 werkgevers zo'n melding gedaan.

Als een vluchteling tijdens zijn verblijf in Nederland ander werk vindt of stopt met werken moet dit ook door de werkgever worden gemeld bij het UWV. Dat is sinds eind mei negenhonderd keer gebeurd.