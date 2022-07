Reizigers van wie de vlucht door Transavia is geannuleerd, kunnen snel nieuwe informatie van de luchtvaartmaatschappij tegemoetzien over hun rechten bij een geannuleerde vlucht. De Consumentenbond tikte Transavia onlangs op de vingers vanwege de onvolledige informatie die ze aan reizigers verschafte. Ook gaat de vliegmaatschappij reizigers compenseren die door de halve informatie extra kosten moesten maken.

Transavia kreeg kritiek over de informatie die ze aan reizigers gaf toen de maatschappij vluchten annuleerde vanwege de beperktere vliegruimte op Schiphol deze zomer. Reizigers van wie de vlucht door Transavia werd geannuleerd, kregen vaak de keuze tussen geld terug of een vlucht na de zomer.

Volgens de Consumentenbond moest de luchtvaartmaatschappij meer opties bieden, zoals het zelf boeken van een alternatief, waarbij de extra kosten voor de rekening van Transavia zouden komen. De KLM-dochter erkent nu dat de informatievoorziening "vollediger had gekund" en wijt de onvolledige informatie aan de chaos rond Schiphol.

Inmiddels hebben dertienduizend passagiers een alternatieve vlucht aangeboden gekregen van Transavia. De zesduizend reizigers bij wie dit niet lukte, krijgen via de mail een uitgebreidere uitleg over hun mogelijkheden en rechten. Zij kunnen onder meer hun geld terugkrijgen en alsnog een retourticket naar gewenste bestemming krijgen, mits het past. Ook belooft Transavia dat mensen die een alternatieve vlucht hebben geboekt en daarbij extra kosten hebben gemaakt, die kosten kunnen claimen bij de maatschappij.

De Consumentenbond laat weten blij te zijn met de stap van Transavia. "Gelukkig zag Transavia in dat ze fout zat en heeft toegezegd dit alles te herstellen. De eerste verbeterde mails zijn de deur al uit en de informatie op de site van Transavia is inmiddels aangepast. Daar zijn we ontzettend blij mee", aldus directeur Sandra Molenaar.