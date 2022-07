De verkoop van auto's in de Europese Unie is in juni weer behoorlijk gedaald. Het wereldwijde chiptekort zorgt al maanden voor een flinke daling in de autoverkoop, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA.

In de EU werden in de afgelopen maand slechts 886.510 nieuwe auto's op kenteken gezet, ruim 15 procent minder dan in juni vorig jaar. Het was volgens de ACEA de slechtste junimaand sinds 1996.

Vooral in Duitsland vielen de verkopen tegen: daar werden bijna 20 procent minder auto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook Italië en Frankrijk staan in de top drie. In Nederland was de daling een stuk minder groot: hier werden in juni ongeveer 9 procent minder auto's verkocht.

Autoproducenten wereldwijd hebben al geruime tijd last van een chiptekort. De oorzaak van het tekort is een almaar groeiende vraag naar chips - niet alleen in de autobranche, maar ook in andere sectoren. Dat leidde ertoe dat fabrikanten wereldwijd vorig jaar hun productie tijdelijk moesten stopzetten.