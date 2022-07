De economie van China, de op één na grootste ter wereld, kromp in het afgelopen kwartaal met 2,6 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Vergeleken met een jaar eerder was er een kleine groei, van 0,4 procent. Dat is uitzonderlijk voor het land, waar groeicijfers van 6 of 7 procent heel normaal zijn.

De reden voor de tegenvallende cijfers zijn de strenge lockdownmaatregelen die de Chinese overheid heeft ingevoerd om corona-uitbraken te beteugelen.

Zo ging Sjanghai eerder dit jaar vrijwel volledig op slot, toen daar enkele coronagevallen werden vastgesteld. In die stad kromp de economie in het tweede kwartaal zelfs met 13,7 procent in vergelijking met een jaar eerder. Uit de cijfers die vrijdag zijn gepubliceerd, blijkt wel dat de economie in juni wat opveerde.

Analisten twijfelen wel of de economie snel weer hard zal groeien, omdat de Chinese overheid nog altijd zijn strenge coronabeleid hanteert, met harde lockdowns zodra ergens besmettingshaarden zijn.

Daarnaast is er de dreiging van een mondiale recessie en is er sprake van een wankele vastgoedmarkt in het land, getuige de problemen bij onder meer vastgoedreus Evergrande.