De Nederlandse export is in mei flink toegenomen. De goederenuitvoer lag 4,4 procent hoger dan een jaar eerder, meldt statistiekbureau CBS vrijdag. Vooral transportmiddelen, chemische en metaalproducten waren erg in trek. Ook de invoer steeg in mei, met 3,6 procent.

Dat de goederenexport steeg, kwam ook deels doordat de prijs van de producten hoger was dan een jaar eerder. Nederland exporteert ook diensten, maar daarover komt het CBS niet maandelijks met cijfers.

Ook in april was sprake van een groeiende export, al ging het toen om een kleine plus van 1,2 procent. Tot dusver is dit jaar elke maand een stijging van de goederenuitvoer genoteerd. Behalve in maart; toen was sprake van een kleine krimp van 2 procent.