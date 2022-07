Na de recordprijzen van juni dalen de prijzen aan de pomp inmiddels alweer vier weken op rij, blijkt uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers. De hoofdoorzaak van de daling is de angst voor een eventuele recessie. Hoewel de prijzen dalen, zijn ze nog altijd hoger dan we van de afgelopen jaren gewend zijn.

Waar de adviesprijs voor 1 liter Euro95 op 13 juni nog 2,499 euro was, is die de afgelopen vier weken gedaald naar 2,359 euro. Een daling van 5,6 procent. Ook diesel is sinds juni licht in prijs gedaald.

De belangrijkste oorzaak is de angst voor economische tegenspoed later dit jaar. Zo bestaat de vrees dat de torenhoge inflatie uiteindelijk tot een recessie zal leiden. Daarom speculeren financiële markten op een daling van de vraag naar olie, waardoor de prijzen dalen.

De prijsdaling aan de pomp had nog iets groter kunnen zijn, maar de euro-dollarkoers gooit roet in het eten. De dollar is de afgelopen weken sterk in waarde gestegen, waardoor de dollarkoers nu voor het eerst in twintig jaar rond de waarde van de euro ligt.

Olie wordt in dollars afgerekend en nu zijn er dus meer euro's nodig voor een vat olie. "De daling wordt afgeremd door de dure dollar. Bij een koers van twee maanden terug was de benzineprijs dus nog verder gezakt", legt UnitedConsumers-directeur Paul van Selms uit.

Daadwerkelijke recessie kan olieprijs verder doen dalen

Verder lijkt de olieprijs ook weer iets te dalen doordat het weer stil is op de oliemarkt. Eerder dit jaar heerste er paniek vanwege de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne, zoals het recente olie-embargo. Volgens Van Selms kan een daadwerkelijke economische crisis de olieprijs verder naar beneden duwen.

Hoewel een lagere olieprijs tanken goedkoper zal maken, zal je een daling van bijvoorbeeld 20 procent niet een-op-een aan de pomp terugzien. Bijna de helft van de benzineprijs bestaat namelijk uit belastingen, terwijl slechts 21 procent van de pompprijs wordt bepaald door de prijs van een vat ruwe olie.