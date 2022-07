Consument kunnen vanaf vrijdag minder geld lenen bij de bank, omdat kredietverstrekkers rekening houden met de onlangs gestegen prijzen. Op die manier worden klanten beter beschermd tegen schulden die ze misschien niet kunnen betalen, maken de Vereniging Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) donderdag bekend.

Jaarlijks worden de leennormen vastgesteld op basis van de kosten die gemiddelde huishoudens kwijt zijn aan levensonderhoud. Die kosten worden berekend door het budgetinstituut Nibud.

De uitgaven van huishoudens zijn in het afgelopen jaar rap gestegen, met name door de oorlog in Oekraïne. Het leven is sinds vorig jaar bijna 10 procent duurder geworden.

"Met name de uitgaven voor energie zijn sterk gestegen. Waar een gezin in de vorige berekening gemiddeld 146 euro per maand kwijt was aan energie, is dat in de nieuwe berekening 247 euro", zeggen de koepelorganisaties.

Als gevolg hiervan wordt de zogeheten leenruimte verkleind, wat betekent dat de consument minder geld kan lenen. Dit om te voorkomen dat iemand in de problemen komt bij het afbetalen van een lening, omdat de rest van hun uitgaven zo gestegen zijn. Volgens vergelijkingssite Geld.nl kan een consument hierdoor een kleine 8.000 euro minder lenen.