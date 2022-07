De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat een laadpaal of zonnepaneel in de toekomst binnen twaalf weken aangesloten wordt op het elektriciteitsnet als het om een kleine ingreep gaat. Als er gegraven moet worden voor een nieuwe aansluiting, wordt deze termijn opgerekt tot achttien weken. Dat stelt de toezichthouder voor in een zogeheten consultatie.

Met het voorstel wil de ACM zowel consumenten als bedrijven duidelijkheid geven over hoelang het duurt voordat ze aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Momenteel wil een dergelijke aansluiting nog weleens lang duren, in verband met overbelasting van het elektriciteitsnet en tekort aan personeel. Met name grootverbruikers hebben hier last van.

De ACM stelt nu voor dat een netbeheerder een grootverbruiker binnen veertig weken moet aansluiten op het elektriciteitsnet, mits er in het gebied voldoende transportcapaciteit beschikbaar is.

Voor kleinverbruikers is die termijn korter, maar de duur hiervan hangt af van het soort werkzaamheden. Als een netbeheerder alleen in de meterkast hoeft te zijn, zoals bij het verzwaren van een bestaande aansluiting, is de maximumtermijn twaalf weken. Wanneer er gegraven moet worden voor bijvoorbeeld een nieuwe aansluiting, is die termijn maximaal achttien weken.

Het ACM-voorstel wordt nu voorgelegd aan onder meer de netbeheerders. Die hebben tot begin oktober om op het voorstel te reageren.