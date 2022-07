De inflatie zal in Nederland over het hele jaar 9,4 procent bedragen, maar tegelijk groeit de economie ook met 3 procent. Dat voorspelt de Europese Commissie donderdag in haar halfjaarlijkse prognose. Vorig jaar was de inflatie 2,8 procent en groeide de economie 4,9 procent.

In 2021 zette Nederland nog een mooi resultaat neer vanwege de heropening van de samenleving na de coronacrisis, maar de oorlog in Oekraïne gooit dit jaar roet in het eten. De tekorten die er sinds corona al waren, zijn daardoor groter geworden. Ook de prijzen zijn steeds forser gaan stijgen. In juni bedroeg de inflatie nog 8,6 procent.

De Europese Commissie waarschuwt dat de hoge inflatie de koopkracht van de mensen kan aantasten. De Commissie voegt daar wel aan toe dat de sterke arbeidsmarkt de impact ervan verzacht.

De werkloosheidsgraad is historisch laag in ons land en de lonen stijgen al maanden fors. Wel stijgen ze nog niet zo hard als de inflatie.

De Commissie verwacht dat de economie ook in 2023 gaat vertragen met een groei van 1 procent. De inflatie komt naar verwachting volgend jaar uit op 3,3 procent.