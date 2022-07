Het kabinet overweegt een belang te nemen in grote stroomnetbeheerders Alliander, Stedin en Enexis. Dit moet het voor de bedrijven makkelijker maken de energietransitie in ons land te versnellen, meldt energieminister Rob Jetten. Met de mogelijke investering zijn miljarden gemoeid.

De drie netbeheerders, de grootste van het land, hebben een belangrijke functie bij het verduurzamen van Nederland. Zo moeten ze zorgen dat bedrijven en huishoudens genoeg stroom kunnen afnemen voor bijvoorbeeld hun elektrische auto's.

In verschillende gebieden lopen de netbeheerders tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld in Noord-Brabant en Limburg geen nieuwe bedrijven worden aangesloten op het stroomnet.

Om deze problemen in de toekomst het hoofd te bieden, hebben de netbeheerders de komende acht jaar naar schatting 30 miljard euro nodig. Er zijn twijfels of ze dat bedrag kunnen ophoesten zonder hulp van de Staat. Daarom kijkt het kabinet serieus naar financiële steun voor de bedrijven. De Staat zou daardoor medeaandeelhouder worden. De afgelopen tijd is hierover overleg gevoerd.

Ook wil het kabinet dat lagere overheden bijspringen. De netbeheerders zijn al in handen van gemeenten en provincies, maar de minister zou graag zien dat zij extra geld uittrekken voor de netbeheerders.

Alliander, Enexis en Stedin zien de steun van het Rijk wel zitten. Ze voegen eraan toe dat ze snel duidelijkheid willen over welke voorwaarden het kabinet stelt aan de netbeheerders als de investering doorgaat.