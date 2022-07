Europeanen die tussen 2011 en 2013 een Volkswagen hebben gekocht, mogen in principe compensatie of zelfs ontbinding van het koopcontract eisen van het bedrijf vanwege de sjoemelsoftware in de auto. Wel moet de nationale rechter daarmee akkoord gaan. Dat bepaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag.

In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen jarenlang op grote schaal emissietests manipuleerde. Dat deed het bedrijf door in zijn auto's software te installeren die de indruk gaf dat er minder uitgestoten werd dan in werkelijkheid het geval was. In 2011 voerde het bedrijf wel een update door, maar die waarborgde alleen dat de uitstoot boven een temperatuur van 15 graden juist werd gemeten. Onder die temperatuur kon er opnieuw gesjoemeld worden.

Een groep Oostenrijkse consumenten had daarover een zaak aangespannen in eigen land, waarna de rechter de zaak doorstuurde naar het Europese hof. Dat heeft nu beslist dat de Oostenrijkers in hun recht staan.

"Omdat de temperatuur in de Europese Unie regelmatig onder de 15 graden terechtkomt, kan de uitstoot niet altijd juist gemeten worden", zegt het hof. "Daardoor biedt het voertuig niet de kwaliteit die een consument mag verwachten en is het niet in overeenstemming met de overeenkomst."

De zaak gaat nu terug naar de Oostenrijkse rechter, die er zijn eigen oordeel over moet vellen. Voor consumenten in andere lidstaten die om dezelfde reden compensatie willen, ligt de eindbeslissing ook bij nationale rechtbanken.

In Nederland won Stichting Car Claim vorig jaar al een rechtszaak tegen Volkswagen voor 150.000 auto's van de merken Volkswagen, Audi, SEAT en SKODA met sjoemelsoftware. De rechter oordeelde dat kopers tot 3.000 euro moeten terugkrijgen. Volkswagen is in beroep gegaan tegen de uitspraak.