We blijven langer ziek thuiszitten dan voor corona, blijkt uit cijfers van de Arbo Unie. Waar mensen in 2019 ongeveer vier tot acht dagen per jaar ziek thuisbleven, zijn dat nu vijf tot zeven dagen meer.

Vooral in de bouw en dienstverlening is het verschil goed te merken. Daar is het aantal verzuimdagen ongeveer 50 procent hoger dan drie jaar geleden. Daarnaast is het aantal ziekmeldingen per week voor de hele arbeidsmarkt met 10 procent gestegen.

Bij een coronabesmetting moeten mensen nog steeds in quarantaine. Het is daardoor ook niet gek dat mensen langer thuisblijven bij een coronabesmetting.

Maar corona heeft ook een indirect effect op verzuim, zegt Corné Roelen, bedrijfsarts bij de Arbo Unie en hoogleraar Bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Sinds corona is het eigenlijk not done om verkouden op je werk te verschijnen." Want als je te veel hoest of snottert, krijg je vaak scheve blikken op kantoor. Daarom gaan werknemers pas weer naar hun werk als ze klachtenvrij zijn.

Werkdruk mogelijk een factor

Ook het personeelstekort speelt mogelijk een rol. "Door de krapte op de arbeidsmarkt is de werkdruk de laatste maanden toegenomen", zegt Roelen. "Mensen kunnen ertegenop zien om weer te gaan werken vanwege drukke collega's en een hectische sfeer. Daarom blijven ze langer thuis."

Uit de cijfers van de Arbo Unie blijkt verder dat langdurige covid op dit moment geen substantiële rol speelt in het beeld dat zij hebben van het ziekteverzuim. We spreken van langdurige covid wanneer ex-coronapatiënten langdurige klachten, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en reukverlies ervaren. Volgens de Arbo Unie is het aantal mensen dat met de diagnose langdurige covid thuiszit niet heel groot en lijkt het ook niet te groeien.

Na een piek in maart neemt het aantal ziektedagen op dit moment weer af. Die daling is normaal voor het seizoen, in de aanloop naar de zomer.