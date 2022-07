De bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek, die nodig is om extra gas voor de Nederlandse markt te maken, is waarschijnlijk eind augustus klaar. Een conflict tussen aannemers is bijgelegd en er is extra personeel aangetrokken om de bouw te versnellen, meldt Gasunie donderdag.

De fabriek is belangrijk voor de gasvoorziening in ons land, omdat er zogeheten hoogcalorisch gas uit Rusland met behulp van stikstof kan worden omgezet naar laagcalorisch gas, dat huishoudens gebruiken. Dat zorgt ervoor dat Nederland minder afhankelijk is van gas uit Groningen. Die gaswinning wordt afgebouwd, omdat ze zorgt voor aardbevingen in het gebied.

Aanvankelijk had de fabriek al in april klaar moeten zijn, maar de bouw liep diverse keren vertraging op. Dit tot irritatie van minister Hans Vijlbrief (Economische Zaken en Klimaat), die de vertraging moeilijk te accepteren vond.

Nu schrijft Gasunie dat volgens de huidige planning de bouw van de fabriek eind volgende maand klaar is. Het produceren van laagcalorisch gas zou dan begin oktober kunnen starten. Winning van extra Gronings gas is daarom niet aan de orde, al was dat sowieso voor het kabinet een allerlaatste optie.

Overigens staat de toevoer van Russisch gas behoorlijk onder druk sinds Rusland Oekraïne eind februari binnenviel. Westerse landen, waaronder Nederland, krijgen al enige tijd minder Russisch gas, omdat ze sancties hebben ingesteld tegen het land.

Sinds maandag is er zelfs nóg minder Russisch gas beschikbaar vanwege onderhoud aan de belangrijkste pijplijn, de Nord Stream 1. Dit onderhoud was al gepland vóór de Russische invasie, maar er zijn twijfels of de Russen het gas wel opnieuw laten stromen als de werkzaamheden zijn afgerond.