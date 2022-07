Prijzen van huurwoningen in de vrije sector waren afgelopen kwartaal 1,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is fors minder dan de stijgingen in de twee kwartalen ervoor, toen de prijzen 5,3 en 6,7 procent omhoog gingen. Dat meldt huurplatform Pararius donderdag.

Gemiddeld betaalden nieuwe huurders van huizen in de vrije sector 17,04 euro per vierkante meter. Het is het vierde kwartaal op rij dat de huurprijzen hoger zijn dan een jaar eerder.

Vanaf het derde kwartaal van 2020 tot en met het derde kwartaal van vorig jaar was er juist vier periodes op rij sprake van een daling van de huurprijzen. Dat kwam toen door de pandemie, waardoor veel expats wegbleven. Buitenlandse werkenden zijn een belangrijke groep voor de vrije huursector.

Van de vijf grote steden was Amsterdam vorig kwartaal het duurst. Nieuwe huurders betaalden in de hoofdstad gemiddeld 24,67 euro per vierkante meter, dat is flink meer dan de 20,06 euro in Utrecht. In Rotterdam, Den Haag en Eindhoven betaal je iets meer dan 17 euro per vierkante meter.