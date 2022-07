Ook wanneer Rusland de levering van gas aan Nederland stopzet, dreigt er geen gascrisis, blijkt uit onderzoek van Gasunie Transport Services (GTS). De beheerder van het gastransportnet verwacht niet dat de industrie zonder gas komt te zitten of dat er meer gaswinning in Groningen nodig zal zijn, zegt directeur Bart Jan Hoevers tegen Het Financieele Dagblad.

Zelfs wanneer Duitsland extra gas van Nederland wil afnemen, ontstaat er volgens GTS geen probleem.

Hoevers wijst er in het FD op dat in de Rotterdamse haven en de Eemshaven extra terminals zijn aangelegd, waardoor er genoeg voorzieningen zijn om twee keer zo veel vloeibaar aardgas (lng) in te voeren. Verder is er overheidssubsidie om de gasopslagen in Nederland voor zeker 80 procent te vullen, en dat gebeurt ook.

Door de hoge energieprijzen is er in Nederland 20 procent minder vraag naar gas. Toch houdt GTS, een dochteronderneming van de Nederlandse Gasunie, een slag om de arm. De uitkomsten van het onderzoek zijn namelijk gebaseerd op een gemiddelde wintertemperatuur. Wordt het kouder, dan stijgt de vraag naar gas. Het onderzoek gaat verder uit van de volledige benutting van kolencentrales en het volledige gebruik van lng-opslag via import uit de VS en andere landen.

Duitsland is veel afhankelijker van Russisch gas dan Nederland en zou in een crisis raken wanneer Rusland stopt met de levering van gas. De Duitse economieminister Robert Habeck zei maandag dat zijn regering zich op het ergste voorbereidt met maatregelen om een "nachtmerriescenario" te voorkomen. Mocht de toevoer stoppen, dan zal het land rantsoenen instellen en grootverbruikers afschakelen.