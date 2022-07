De Europese Centrale Bank (ECB) zegt woensdag de wisselkoers van de euro goed in de gaten te houden. Een goedkope euro kan namelijk de inflatie opdrijven en op dat effect zit de centrale bank niet te wachten. Dinsdag was de euro korte tijd minder dan 1 dollar waard.

Een goedkope euro kan voordelen hebben voor de export. Europese producten worden dan goedkoper voor klanten die in euro's betalen. Tegelijkertijd zijn zaken die we in dollars afrekenen duurder om te importeren. Cruciaal daarbij is dat olie, die toch al duur is, in dollars wordt verhandeld. Ook wil Europa steeds meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit verschillende landen halen, waaronder de Verenigde Staten.

Energie is juist een van de zaken die de inflatie de laatste tijd hard de hoogte in heeft geduwd. De goedkope euro ten opzichte van de dollar heeft dus opnieuw een prijsopdrijvend effect. De dollar is relatief duur geworden omdat de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, al langer bezig is met het verhogen van de rente. Daarnaast heeft de Amerikaanse economie minder last van de oorlog in Oekraïne en van sancties tegen Rusland.

Euro staat onder druk

De euro staat al enige tijd onder druk door het toenemende risico op een recessie in het eurogebied. Dit voedt de speculatie op de financiële markten dat de Europese Centrale Bank (ECB) voorzichtiger zal worden met het verhogen van de rente in de eurozone.

Een hogere rente zorgt ervoor dat huishoudens meer gaan sparen en minder uitgeven. Maar om de economie goed te laten draaien, is het juist van belang dat mensen grote en kleine aankopen blijven doen en hun geld niet oppotten.

De ECB zit daardoor in een spagaat: inflatie beteugelen door de rente te verhogen óf een recessie voorkomen door de rente te verlagen. Vooralsnog is de centrale bank van plan om zijn rente later deze maand 0,25 procentpunt te verhogen.