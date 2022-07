Flitskoerier Zapp vertrekt na een jaar alweer uit Nederland, schrijft AT5 woensdag op basis van een interne mail aan medewerkers. Een maand geleden kwam al naar buiten dat de concurrent van bedrijven als Gorillas, Getir en Flink een vertrek overwoog.

"Zoals jullie weten, zijn we een periode van overleg ingegaan na ons voorstel om onze werkzaamheden in Nederland stop te zetten. Dit overleg is nu afgerond en we kunnen bevestigen dat we uit Nederland vertrekken, zoals voorgesteld", schrijft de directie van Zapp Nederland in een mail aan werknemers, die in handen is van AT5.

Het vertrek van de flitskoerier komt op een moment van onzekerheid in de branche. Meerdere gemeenten hebben besloten om de zogeheten darkstores - de afgeplakte magazijnen van de flitsbezorgers - te sluiten vanwege de overlast die ze met zich meebrengen.

Verder lijkt de extreme groei er wel uit te zijn nu we (voorlopig) afscheid hebben genomen van lockdowns en de winkels en restaurants weer normaal geopend zijn. ABN AMRO schreef onlangs dat de omzet van de flitsbezorgers hierdoor is ingekakt sinds april. Dit leidt er weer toe dat investeerders minder happig zijn om in te stappen, met ontslagrondes bij Gorillas en Zapp tot gevolg.

Laatstgenoemde flitsbezorger laat nu dus weten helemaal uit Nederland te vertrekken, al is niet duidelijk wanneer dit moet gebeuren. Zapp is ook actief in onder meer het Verenigd Koninkrijk.