De prijzen in de Verenigde Staten lagen in juni 9,1 procent hoger dan vorig jaar. Dat is het hoogste inflatiecijfer sinds 1981. In mei bedroeg de inflatie in 's werelds grootste economie nog 8,6 procent.

De inflatie valt hoger uit dan verwacht. Economen hadden gerekend op een inflatie van 8,8 procent. De inflatie in de VS wordt vooral aangejaagd door de energieprijzen, die sterk zijn gestegen door de oorlog in Oekraïne, maar ook door hogere prijzen voor levensmiddelen en andere producten en goederen. Door de hoge inflatie wordt de koopkracht van Amerikaanse huishoudens ondermijnd.

Doordat de inflatie hoger uitvalt dan verwacht, steeg de waarde van de dollar opnieuw, waardoor we kort minder dan een dollar per euro kregen. Dinsdag bereikte de euro-dollarkoers het zogeheten pariteitsniveau, waardoor je voor 1 euro precies 1 dollar kreeg. Inmiddels is de koers weer iets gestegen, waardoor je ongeveer 1,002 dollar krijgt per ingeleverde euro.

De dollarkoers stijgt doordat de kans op een extra rentestap van het Amerikaanse stelsel van centrale banken toeneemt als de inflatie hoger uitkomt dan verwacht. Bij een hogere rentestand wordt het voor investeerders aantrekkelijker om geld in de VS te stallen.

Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente met 0,75 procentpunten, wat de grootste rentestap sinds 1994 was. Mogelijk gaat de Federal Reserve later deze maand de rente weer met driekwart procentpunt verhogen.