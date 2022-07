Nederland moet snel met nieuwe regels komen voor bewindslieden die willen lobbyen, vindt de Europese Commissie. Zo wil Brussel dat er in ons land op korte termijn een 'afkoelingsperiode' van twee jaar komt, waarin afgezwaaide ministers en staatssecretarissen niet op hun oude beleidsterrein aan het werk mogen.

Het kabinet werkt al enige tijd aan nieuwe regels voor vertrokken bewindslieden. Die moeten voorkomen dat ze gebruikmaken van hun kennis, contacten en invloed om een bedrijf of organisatie te helpen. Brussel vindt echter dat de invoering niet snel genoeg gaat.

Lobbywerk van oud-politici ligt weer onder het vergrootglas sinds de onthullingen over voormalig Eurocommissaris en minister Neelie Kroes, die zich te snel na haar vertrek uit Brussel voor taxidienst Uber zou hebben ingezet. Vorig jaar ontstond ook al veel commotie toen toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat meteen overstapte naar belangenvereniging Energie-Nederland, terwijl ze zich als minister ook met energie bezighield.

De Europese Commissie zegt in haar nieuwste jaarrapport over de rechtsstaat in EU-landen dat Nederland snel strengere regels moet invoeren om zowel vertrokken als huidige bewindslieden te beschermen tegen belangenverstrengeling.

Voor zittende ministers en staatssecretarissen moet een gedragscode bijvoorbeeld duidelijk maken hoe ze moeten omgaan met cadeaus, nevenactiviteiten en lobbyisten. Daarop zouden straffen moeten staan voor het geval een bewindspersoon regels overtreedt. Ook moet er dus een afkoelingsperiode komen voor politici die vertrekken. Verder wijst de commissie erop dat nieuwe regels voor de financiering van politieke partijen ook nog niet af zijn.

Het toeslagenschandaal is het dagelijks bestuur van de Europese Unie ook niet ontgaan. Het bespeurt "potentieel structurele problemen" en vraagt Nederland die over de hele breedte aan te pakken, met alle betrokken overheidsinstanties.