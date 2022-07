Een groot deel van de sponsoren en partners van Pride Amsterdam voert op de werkvloer in meer of mindere mate een beleid dat lhbtiq+-personen ten goede komt. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl. Van de 74 gecontacteerde bedrijven reageerden er 39. Acht daarvan hebben geen concreet beleid.

In het verleden gebeurde het weleens dat bedrijven die zich opgaven als sponsor voor de Pride of eraan meededen beschuldigd werden van pinkwashing. Die term wordt gebruikt als bedrijven de regenboogvlag hijsen, maar verder eigenlijk niet bezig zijn met lhbtiq+-rechten binnen hun organisatie.

Zo kwam Shell enkele jaren geleden onder vuur te liggen. Het bedrijf voerde de regenboogkleuren bij zijn tankstation, maar leverde verder geen bijdrage aan de lhbtiq+-gemeenschap. Verder deed Uber mee aan de botenparade tijdens de Pride nadat een chauffeur van het bedrijf had geweigerd een dragqueen mee te nemen.

Primark werd zelfs meerdere jaren op rij geweigerd, omdat de kledij in lhbtiq+-onvriendelijke landen werd geproduceerd.

Transitieverlof en genderneutrale toiletten

Dit jaar lijkt dat minder het geval. 31 bedrijven hebben zelfs bepaalde lhbtiq+-rechten opgenomen in hun personeelsbeleid. Dat gaat dan bijvoorbeeld over adoptieverlof dat even lang duurt als zwangerschapsverlof, wat wettelijk niet het geval is. Ook gaat het om transitieverlof voor transgender personen die in transitie willen gaan.

Een aantal bedrijven heeft dat laatste specifiek in hun cao staan. Bij andere valt dat onder speciaal verlof of kan er in overleg voor gekozen worden.

Het kan ook gaan om genderneutrale toiletten of inclusief taalgebruik op de werkvloer. In een aantal bedrijven kunnen mensen ook hun voornaamwoorden kiezen in IT-systemen.

En het gaat verder dan alleen Nederland. Zo hielp Heineken vorig jaar achthonderd Braziliaanse transgender personen zich te laten registreren met hun gekozen naam. "Er wordt nu gekeken of dat ook in andere landen uitgerold kan worden, maar dat is nog niet helemaal rond", zegt een woordvoerder.

Maar het hoeft niet alleen om personeelsbeleid te gaan. Hotelketen Accor helpt bijvoorbeeld lhbtiq+-personen die op straat leven omdat ze vanwege hun geaardheid uit huis zijn gezet aan een woning en werk.

Kleine bedrijven hebben niet de middelen

Acht van de gecontacteerde ondernemingen hebben geen specifiek beleid of initiatieven rond lhbtiq+-personen. Vier daarvan zijn kleine bedrijven, die niet altijd de middelen hebben om dat soort regelingen te implementeren.

Toch zijn er ook grote multinationals onder die bedrijven. Zij hebben wel lhbtiq+-netwerken waar gepraat wordt over het thema, maar doen niet veel meer. Een enkel bedrijf geeft ook geld aan lhbtiq+-organisaties.