Het personeelstekort in Nederland was in de eerste drie maanden zo groot dat in geen enkele beroepsgroep een overschot aan personeel was. Dat meldt UWV woensdag, die eraan toevoegt dat de arbeidsmarkt niet eerder zo krap was sinds de instantie bijna twintig jaar geleden begon met meten.

Om de krapte te bepalen, kijkt het UWV naar hoeveel werkzoekenden in een bepaalde sector minder dan zes maanden in de WW zitten en deelt dit door het aantal openstaande vacatures in die beroepsgroep. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat elke werkloze machinemonteur, IT'er en verpleegkundige kan kiezen uit zestien vacatures.

Zo krap is het in de meeste andere beroepen niet. Maar nog altijd zijn er voor de meeste werklozen die minder dan zes maanden een WW-uitkering hebben, tussen de twee en de tien vacatures. Alleen in onder meer de bouw en de logistiek is wat minder keuze. Enige beroep waar minder dan één vacature per werkzoekende is, is de reisbegeleiding.

Volgens het UWV loopt de spanning op de arbeidsmarkt de laatste vijf kwartalen flink op. "Vanaf begin vorig jaar herstelde de arbeidsmarkt zich van de coronaperiode, waardoor het aantal vacatures toenam en veel werkzoekenden werk vonden", aldus de uitkeringsinstantie.

In een jaar tijd is het aantal vacatures met 80 procent gestegen en het aantal mensen dat zes maanden of korter in de WW zit, met 41 procent afgenomen. In de eerste drie maanden van dit jaar classificeerde het UWV de arbeidsmarkt dan ook als "zeer krap". Dat is nog nooit eerder voorgekomen.

Van de 35 regio's die het UWV onderscheidt, zijn er negentien waar de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal zeer krap was. Dat zijn er vijf meer dan een kwartaal eerder. Het grootst zijn de problemen in Midden-Utrecht, Zuidoost-Brabant en de regio Foodvalley, waartoe onder meer Wageningen, Veenendaal en Ede behoren.