Op Eindhoven Airport heeft sinds begin deze maand al 67 procent van de vluchten vertraging gehad, blijkt uit data van reisbedrijf Hopper. Dat is meer dan de 61 procent op Schiphol. Op de eerste plaats in de ranking van Europese luchthavens prijkt Brussels Airport in het Belgische Zaventem met 72 procent vertraging.

Schiphol doet het wel slechter dan zowel Eindhoven als Brussels Airport wat betreft het schrappen van vluchten. Op de Nederlandse nationale luchthaven werd deze maand al 5,2 procent van de vluchten geschrapt, tegenover 1,8 procent in Eindhoven en 2,5 procent in Zaventem.

De luchthaven waar deze maand de meeste vluchten geschrapt werden, was die van Frankfurt in Duitsland. Daar kon sinds 1 juli 7,8 procent van de vliegtuigen niet opstijgen. De best presterende luchthaven ligt in het Italiaanse Bergamo met 3 procent vertraging en 1 procent geschrapte vluchten.

Europese luchthavens hebben het de laatste maanden erg moeilijk. Veel luchthavens treffen maatregelen om chaos tijdens de zomermaanden te voorkomen. Doordat alle luchtvaartbedrijven tijdens de coronacrisis een hoop personeel hebben laten gaan, kampen ze nu met enorme personeelstekorten. Daarbovenop komen nog regelmatige stakingen.

Daardoor laat onder meer Schiphol sinds vorige week donderdag tot het einde van de zomer maar een beperkt aantal reizigers binnen. Zo wil de luchthaven voorkomen dat er opnieuw een grote chaos ontstaat zoals tijdens de meivakantie.