Icelandair stuurt op vluchten naar Schiphol eigen personeel mee om de bagage te lossen. Dit gebeurde al recent op eerdere vluchten, schrijft NH Nieuws. De IJslandse maatschappij geeft aan dit de komende dagen te blijven doen.

Het bedrijf vliegt tweemaal per dag naar Schiphol vanaf de hoofdstad Reykjavik. Op de IJslandse nieuwssite RUV zegt de maatschappij er alles aan te willen doen om vertragingen te voorkomen. Ook cabinepersoneel wordt daarvoor ingezet.

De chaos op Schiphol is ontstaan door een combinatie van vakantiedrukte en personeelstekorten. Meerdere luchtvaartmaatschappijen zijn nu naar oplossingen aan het zoeken. Zo kiest een aantal maatschappijen ervoor om naar andere luchthavens uit te wijken. Icelandair stuurt eigen personeel mee om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

De IJslandse maatschappij beoordeelt aan het einde van de week of het nodig is personeel blijvend te laten meevliegen voor de kofferafhandeling. Ook bekijkt het of het eigen afhandelaars meestuurt naar andere bestemmingen. Verder waarschuwt Icelandair zijn reizigers voor eventuele vertragingen bij de afhandeling van de bagage.