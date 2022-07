De Tweede Kamer wil dat banken en agrarische bedrijven meebetalen aan het oplossen van de stikstofcrisis. Maar de Rabobank is niet bereid de schulden kwijt te schelden. Wel ziet de bank een grote rol voor zichzelf weggelegd in de aanpak van de crisis. Zo investeert de bank honderden miljoenen euro's in verduurzaming van de landbouw, laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

Dit gebeurde er eerder: De Tweede Kamer nam onlangs een motie aan waarin de regering wordt gevraagd te onderzoeken of bedrijven en banken die het meest profiteerden van de intensieve veehouderij kunnen meebetalen aan het oplossen van de stikstofcrisis.

Het kabinet trekt daar zelf 24 miljard euro voor uit. Daarvan is 7,5 miljard bedoeld voor het uitkopen van boeren. De initiatiefnemers van de motie wil dat 'boerenbank' Rabobank ook gaat bijdragen aan dat fonds.

In het coalitieakkoord stond al dat voor de overgang naar kringlooplandbouw een "niet-vrijblijvende bijdrage" wordt verwacht van onder meer de banken, toeleveranciers (zoals veevoederbedrijven) en de verwerkende industrie (slachterijen).

Het kabinet laat de komende tijd op verzoek van de Tweede Kamer onderzoeken hoe zulke bedrijven verplicht een bijdrage kunnen leveren.

De Rabobank laat aan NU.nl weten dat de roep vanuit de Kamer dat de middelen uit het stikstoffonds niet naar partijen achter de boeren zouden moeten vloeien "begrijpelijk is". Een woordvoerder zegt dat de bank "alles op alles zet voor een realistische en goede oplossing" en hier "beslist een rol in wil nemen".

De bank heeft in Nederland een marktaandeel van 85 procent in de food- en agrisector. Daaronder vallen niet alleen veeteelt en land- en tuinbouw, maar ook de verwerkende industrie, toeleveranciers en de detailhandel (onder meer de supermarkten).

Maar van kwijtschelden van schulden kan geen sprake zijn. Dat kan volgens de woordvoerder allereerst niet omdat de toezichthouders van de Europese Centrale Bank (ECB) daar kritisch tegenover staan. In haar richtlijnen staat inderdaad dat schulden "alleen met de nodige behoedzaamheid" mogen worden kwijtgescholden, omdat anders de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar komt.

'Volledige compensatie door overheid staat voorop'

De bank zegt dat "vooropstaat" dat boeren die grond of bedrijf inleveren hiervoor "volledig" gecompenseerd moeten worden door de overheid als hun bedrijf of hun grond wordt "afgewaardeerd".

Volgens de bank kunnen leningen alleen worden kwijtgescholden als er sprake is van achterstallige betalingen van rente en aflossingen én als bedrijven geen onderpand (zoals landerijen of machines) hebben. Dat komt bij agrarische bedrijven niet vaak voor. Omdat provincies nog besluiten moeten nemen over de exacte stikstofreducties per gebied, is ook nog veel onduidelijk, aldus de woordvoerder.

Dat de bank geen schulden wil kwijtschelden, wil niet zeggen dat de Rabobank zich daarmee tegen de transitie van de landbouw in Nederland verzet. Integendeel, benadrukt de woordvoerder. De bank ziet voor zichzelf een rol bij het oplossen van de crisis, door met alle partijen om de tafel te gaan zitten om de boeren die verder willen perspectief te bieden.

Zo biedt de bank Brabantse boeren die willen stoppen of verhuizen naar een ander deel van het land de helpende hand. En in Friesland koopt de bank in samenwerking met boeren en investeerders land op waarop "natuurinclusief" geboerd kan worden.

Daarnaast investeert de Rabobank naar eigen zeggen honderden miljoenen in initiatieven voor verduurzaming, waarbij de bank "genoegen neemt met minder of zeer beperkt financieel rendement". Zo worden samen met Univé en Greenchoice asbestdaken vervangen door zonnepanelen, en wil de bank samen met met supermarkten en andere partijen zorgen voor producten in de schappen waarvoor de consument bereid is meer te betalen.

Rabobank noemt stikstofplannen Van der Wal 'dapper'

De bank reageerde eerder positief op plannen van stikstofminister Christianne van der Wal. "Het is goed dat dit kabinet lef toont en moeilijke keuzes niet uit de weg gaat", zegt een woordvoerder. "Het huidige landbouwsysteem in Nederland heeft zijn grenzen bereikt, dat staat buiten kijf."

Na de presentatie van de stikstofplannen zei bestuursvoorzitter Wiebe Draijer half juni in Trouw ook al dat hij de plannen "dapper" vindt. Hij realiseert zich dat de grenzen zijn bereikt en dat de natuur "achteruit dendert". De Rabobank zet volgens hem "alles op alles om te komen tot een goede oplossing".

De bank zegt expliciet dat ze "niet is betrokken" bij de boerenprotesten van de laatste weken. Weliswaar respecteert de Rabobank het recht op demonstratie van de boeren, maar volgens de woordvoerder werken de acties averechts. Ook "leiden ze niet tot meer empathie in het debat en perspectief voor boeren, waar de zwijgende meerderheid juist zo naar snakt".

Daarmee laat de bank een ander geluid horen dan boerenorganisatie LTO Nederland, die zich in felle bewoordingen tegen het kabinet uitsprak. Ook zit ze niet op dezelfde lijn als grote agribedrijven die zich niet alleen vierkant achter de boerenprotesten opstelden, maar ook in financiële en organisatorische zin betrokken zijn bij de radicale boerenbeweging Agractie.