Kroatië en de Europese Commissie hebben dinsdag ingestemd met de toetreding van het Balkanland tot de eurozone. Dat betekent dat het land op 1 januari volgend jaar de euro invoert met de beeltenis van wetenschapper Nikola Tesla op de munten.

Kroatië is sinds 2013 lid van de Europese Unie en wil graag zijn eigen munt, de kuna, omruilen voor de euro. EU-landen die de euro willen invoeren, moeten aan tal van voorwaarden voldoen. Daarbij gaat het onder meer om regels voor stabiele prijzen en rentes, het nationale begrotingstekort en de hoeveelheid schulden die een land heeft.

Het land voldoet aan alle gestelde voorwaarden en mag daarom per 1 januari 2023 de munt invoeren. Die goedkeuring had het al een maand geleden, maar dinsdag is ook de officiële wisselkoers bepaald door de Europese Commissie. 1 euro is goed voor 7,53 kuna.

Landen die de euro invoeren, mogen enkele nationale symbolen op de euromunten zetten. De Kroatische munten voor 10, 20 en 50 cent krijgen de beeltenis van natuurkundige Nikola Tesla, naar wie Elon Musk zijn autobedrijf noemde. De wetenschapper is in het Kroatische Smiljan geboren.

Die beslissing leidde al eerder tot een boze reactie van buurland Servië. Dat land vindt dat Tesla een Serviër is omdat zijn ouders Servisch waren. Smiljan was ten tijde van Tesla's geboorte in 1856 onderdeel van Oostenrijk-Hongarije en kwam daarna in Kroatië te liggen. Tesla verhuisde in 1884 naar de Verenigde Staten, waar hij Amerikaans staatsburger werd.