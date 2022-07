De drukste Britse luchthaven Heathrow kan de reizigersstroom niet meer aan, net als Schiphol. Daarom heeft de beheerder van het Londense vliegveld besloten dat het deze zomer nog maar maximaal 100.000 reizigers per dag verwerkt. Dat is 10 tot 25 procent minder dan in dezelfde periode in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

In die zomer verwerkte Heathrow nog 110.000 tot 125.000 reizigers per dag. De luchthaven zegt die aantallen nu niet meer aan te kunnen door een personeelstekort. Zonder een maximum in te stellen, zouden er langere wachtrijen ontstaan, evenals bagageproblemen en extra annuleringen. De maatregel gaat dinsdag in en geldt tot en met 11 september.

Het betekent dat veel vakantiegangers op een andere dag moeten reizen, vanaf een andere luchthaven moeten vliegen of hun reis geannuleerd zien worden. Ook roept het luchtvaartmaatschappijen ertoe op minder tickets te verkopen.

Heathrow is zeker niet het enige vliegveld dat te weinig personeel heeft. Eerder werd al duidelijk dat onder meer Schiphol en de luchthaven in het Duitse Frankfurt om dezelfde reden het mes moeten zetten in het aantal vluchten.

Zo maakte Schiphol onlangs bekend het aantal reizigers flink te willen beperken deze zomer. De luchthaven liep de afgelopen tijd al verschillende keren tegen haar grenzen aan. Daardoor ontstonden lange wachtrijen en waren er problemen bij het afhandelen van de bagage.