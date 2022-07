De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met CETA, een Europees handelsakkoord met Canada. Het controversiële verdrag bepaalt onder meer dat importheffingen worden afgeschaft.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over handelsakkoord CETA

In CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) staan afspraken over de handel tussen de EU en Canada. Daarbij gaat het onder meer om het schrappen van importtarieven en het mogen meedingen van Europese bedrijven bij aanbestedingen van de Canadese overheid en andersom. Ook staan er bepalingen over databescherming, investeringen en juridische zaken in.

Steun in de senaat leek lange tijd zeer onzeker, tot afgelopen weekeinde duidelijk werd dat ook de PvdA akkoord zou gaan. Daarmee kreeg het verdrag toch een meerderheid. In totaal stemden 40 senatoren voor het verdrag en 35 tegen.

Maandag werd er nog gedebatteerd over het verdrag. Vrijwel alle oppositiepartijen waren toen kritisch. Zo vrezen sommige partijen dat de soevereiniteit van Nederland wordt ondermijnd door een verdrag in EU-verband. Ook hebben veel actiegroepen, onder meer uit de agrarische hoek en milieuhoek, tegen het verdrag gedemonstreerd.