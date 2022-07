Heineken heeft afgelopen voorjaar de regels van de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken overtreden. Tijdens de podiumceremonie van de wielerwedstrijd Amstel Gold Race kregen de winnaars als trofee een enorm groot bierglas voorzien van het Amstel-logo.

De Reclame Code Commissie (RCC) kwam tot een uitspraak naar aanleiding van een klacht van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP). Volgens de regels van de Reclamecode mag een alcoholproducent geen reclame maken met een drankglas dat groter is dan tweemaal het standaardglas, omdat enorm grote drinkglazen worden geassocieerd met overmatig drankgebruik.

Michal Kwiatkowski en Marta Cavalli, de winnaars van de Amstel Gold Race, kregen zo'n groot glas toegereikt dat ze het met twee handen moesten vasthouden. Kwiatkowski nam er bijvoorbeeld gretig een slok van en deelde het glas uiteindelijk met de nummers twee en drie op het podium.

STAP diende de klacht in omdat het instituut zich zorgen maakt over het feit dat Nederlandse bierbrouwers veel vaker sportcompetities sponsoren dan vroeger en tijdens sportevenementen ook uitgebreid reclame maken voor bier. Die reclames leiden tot een hogere alcoholconsumptie, laat het Trimbos-instituut weten, met name bij jongeren.

Heineken heeft inmiddels laten weten bij de volgende editie van de Amstel Gold Race de winnaars een andere trofee te geven.