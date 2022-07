Ruim een kwart van de schademeldingen die bij de overheid zijn binnengekomen na de overstromingen in Limburg moeten precies één jaar na datum nog afgehandeld worden, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dinsdag. Een woordvoerder verwijst naar personeelstekorten bij bouwbedrijven en mensen die nog in overleg zijn met hun verzekeraar.

Mensen die waterschade hebben geleden bij de overstromingen in Limburg vorig jaar, kunnen daarvoor in principe bij hun verzekeraar terecht. Verzekeraars vergoeden echter niet altijd alle waterschade. Als bijvoorbeeld een heel grote rivier buiten zijn oevers treedt, kan de schade zo hoog oplopen dat een verzekeraar in de problemen kan komen bij de uitbetaling.

Om mensen in die situatie toch te helpen, riep de overheid de Wet tegemoetkoming bij schade (Wts) in het leven. Particulieren kunnen een aanvraag indienen bij de RVO. Die kijkt of ze in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Daar komen wel een aantal voorwaarden bij kijken. Zo moeten mensen onder andere een offerte van een aannemer of bouwbedrijf tonen om te bewijzen wat de herstellingskosten zijn.

Daar wringt momenteel de schoen. Door de personeelstekorten bij bouwbedrijven en de materiaaltekorten vanwege de oorlog in Oekraïne duurt de oplevering van die offertes wat langer. "En zolang we geen offerte hebben, kunnen we er niet mee aan de slag", zegt een RVO-woordvoerder tegen NU.nl.

Daarnaast moeten mensen het ook eens worden met hun verzekeraar over welke schade vergoed wordt. Dat kan soms lang duren. Daar zit volgens de RVO ook een deel van het probleem.

Vergoeding al eerder verruimd

Wanneer de 750 nog openstaande meldingen uiteindelijk afgehandeld kunnen worden, kon de woordvoerder niet zeggen. "Het hangt van veel factoren af."

In mei verruimde de RVO de vergoeding al, omdat in de eerste weken een aantal aanvragen die eigenlijk niet in aanmerking kwamen door het net geglipt waren. Om die fout recht te zetten, heeft de dienst alle dossiers opnieuw bekeken en in het voordeel van de aanvrager behandeld. Er is ondertussen zo'n 34 miljoen euro uitgekeerd.