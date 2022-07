De euro was dinsdagochtend voor het eerst in ongeveer twintig jaar evenveel waard als de dollar. De Europese eenheidsmunt daalde kortstondig tot exact 1,0000 dollar en bereikte daarmee het zogeheten pariteitsniveau, waarbij 1 euro precies evenveel waard is als 1 dollar. De laatste keer dat de euro dat niveau bereikte, was eind 2002.

De euro staat al enige tijd onder druk door het toenemende risico op een recessie in het eurogebied. Dit voedt de speculatie op de financiële markten dat de Europese Centrale Bank (ECB) voorzichtiger zal worden met het verhogen van de rente in de eurozone.

Een hogere rente zorgt ervoor dat huishoudens meer gaan sparen en minder uitgeven. Maar om de economie goed te laten draaien, is het juist van belang dat mensen grote en kleine aankopen blijven doen en hun geld niet oppotten.

De ECB zit daardoor in een spagaat: inflatie beteugelen door de rente te verhogen of een recessie voorkomen door de rente te verlagen.

Vooralsnog is de centrale bank van plan om zijn rente later deze maand 0,25 procentpunt te verhogen. Dat zou de eerste renteverhoging in meer dan tien jaar zijn. De ECB heeft ook gehint op verdere renteverhogingen in de komende maanden.

Euro heeft last van sterke dollar

De waardedaling van de euro komt ook door de sterkere dollar, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien. Ook wint de dollar aan kracht doordat de rente in de VS dit jaar al enkele keren is verhoogd om de hoge inflatie aan te pakken. De Amerikaanse centrale bank zal de rente deze maand naar verwachting opnieuw stevig opschroeven.

Overigens zit de euro al langer in een dalende lijn ten opzichte van de dollar. Begin vorig jaar moest je nog meer dan 1,20 dollar neertellen voor 1 euro. Sindsdien is de waarde van de Europese munt gestaag gedaald.

Het zorgt er onder meer voor dat we aan de pomp steeds meer geld kwijt zijn. Weliswaar komt dat ook door de hoge olieprijs en hoge belastingen, maar er speelt ook mee dat veel olie in dollars wordt afgerekend. Dit betekent dat handelaren meer euro's moeten betalen voor dezelfde hoeveelheid olie. En dat voelen we bij het tanken.

Na het bereiken van pariteit trok de euro dinsdagochtend weer wat in waarde aan ten opzichte van de dollar.

Vakantie in VS wordt duurder voor Europeanen

Door de zwakkere euro wordt het voor Europeanen duurder om dollars te kopen, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan naar de Verenigde Staten. Voor Amerikanen wordt het juist goedkoper om euro's aan te schaffen om vakantie in Europa te vieren.

Daarnaast wordt voor Europese bedrijven het importeren van Amerikaanse goederen duurder. Bedrijven die exporteren, kunnen juist profiteren van de goedkope euro.