Ondanks de tijdelijke btw-verlaging op energie stijgt onze energierekening nog steeds, meldt de Vastelastenbond dinsdag na onderzoek. De situatie op de energiemarkt verergert zelfs, nu steeds meer leveranciers ervoor kiezen maandelijkse tariefwijzigingen door te voeren.

De consumentenorganisatie bekeek van acht grote leveranciers de tarieven in variabele contracten per 1 juli en vergeleek ze met de tarieven van 1 januari. Daaruit blijkt dat de tarieven gemiddeld 7 procent hoger zijn geworden in het voorbije half jaar, ondanks de overheidssteun.

Omdat gas schaars is, worden de inkoopprijzen hoger. Energieleveranciers voelen zich genoodzaakt deze kosten direct aan hun klanten door te berekenen. Bovendien passen ze de variabele energietarieven steeds vaker maandelijks aan.

Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft op dit moment een variabel tarief. Door de huidige energiecrisis zijn er amper tot geen vaste energiecontracten beschikbaar. Daarom gaan mensen van wie het vaste contract afloopt over op een variabel tarief.

"Deze consumenten merken het meeste van de tariefwijzigingen. In sommige gevallen gaan ze het drievoudige van hun huidige maandbedrag betalen", zegt Dirk-Jan Wolfert, directeur van de Vastelastenbond.

Koude maanden zorgen voor nóg hogere rekening

De inkoopprijzen van energie worden de komende tijd naar verwachting nog hoger door de komst van koude maanden. "Met de koude maanden in het vooruitzicht krijgen heel veel mensen die nu al amper de eindjes aan elkaar kunnen knopen maandelijks een nóg hogere energierekening voorgeschoteld", aldus Wolfert.

De overheid heeft de btw op de energie tot het eind van het jaar verlaagd van 21 naar 9 procent. Dat is niet voldoende om de stijgende energiekosten op te vangen. "Voor stroom betalen huishoudens sinds juli 6 procent meer dan in januari. Voor gas is een stijging van 8 procent waarneembaar. Uiteraard helpt de btw-verlaging wel, maar het is niet genoeg om de energiecrisis te doorstaan", stelt Wolfert.

In vergelijking met een half jaar geleden zijn de tarieven dus flink gestegen. Het ziet ernaar uit dat deze stijging de komende maanden doorzet, zegt de Vastelastenbond.

Hoe de situatie zich zal ontwikkelen, is nog niet duidelijk. Wolfert verwacht dat de situatie op de energiemarkt in rap tempo verslechtert, onder meer omdat het onzeker is of de overheidssteun in 2023 blijft.