Uber heeft wetenschappers honderdduizenden dollars betaald voor het schrijven van rapporten die gunstig waren voor het taxibedrijf, meldt de Britse krant The Guardian op basis van openbaar gemaakte stukken. Ook zouden er aanwijzingen zijn dat de Nederlandse Belastingdienst regels heeft overtreden ten gunste van Uber.

De laatste dagen is er veel te doen rondom Uber. Dit komt doordat een oud-medewerker van het bedrijf vele tienduizenden documenten heeft gelekt naar diverse media in Nederland en daarbuiten.

Daaruit blijkt onder meer dat Uber diverse vooraanstaande professoren in Europa en de Verenigde Staten heeft betaald om rapporten te schrijven over hoe positief het bedrijfsmodel van Uber was. Het ging onder meer om professoren in Frankrijk en Duitsland. Het is niet duidelijk of er ook Nederlandse wetenschappers bij betrokken waren.

Uit de rapporten moest blijken dat Uber zorgde voor goedbetaalde, leuke banen, voor goedkoop vervoer en voor productiviteit. In de rapporten werd overigens wel gezegd dat Uber betrokken was bij de totstandkoming ervan.

Uber lag onder vuur vanwege UberPop

Het gaat vooral om de jaren halverwege het vorig decennium. In die periode lag Uber flink onder vuur, met name vanwege de dienst UberPop. Met behulp van dat platform kon iedereen taxidiensten aanbieden zonder vergunning. Ook in Nederland lanceerde het bedrijf deze dienst, die inging tegen zowel binnenlandse als buitenlandse regels.

Uber wilde toch doorzetten en zette politieke en maatschappelijke druk om de regels aangepast te krijgen, zodat UberPop werd toegestaan. Daarbij werden de rapporten van de betaalde wetenschappers gebruikt. Naast het betalen van wetenschappers, zette het bedrijf ook oud-Eurocommissaris Neelie Kroes in.

Zij trad in 2016 als lobbyist in dienst bij het bedrijf. Maar voordat dit officieel werd, zou ze al met politici in gesprek zijn gegaan over Uber. Dat is tegen de Europese lobbyregels. De Europese Commissie heeft Kroes nu gevraagd extra informatie aan te leveren over haar activiteiten voor het vervoersbedrijf.

Franse president krijgt ook kritiek

Kroes is niet de enige toppoliticus die onder vuur ligt. Ook de Franse president Emmanuel Macron krijgt kritiek. Hij zou in zijn tijd als economieminister in nauw contact hebben gestaan met Uber. Oppositiepartijen vinden nu dat hij zijn oren te veel laat hangen naar grote bedrijven.

Volgens het FD zou ook de Belastingdienst zich hebben ingezet voor Uber, waarvan de Europese hoofdvestiging in Amsterdam is gevestigd. Uit de gelekte documenten, die ook in het bezit van het dagblad zijn, blijkt dat de dienst opzettelijk informatieverzoeken van andere landen heeft vertraagd.

Daarnaast zouden medewerkers van de Belastingdienst belangrijke informatie hebben doorgespeeld aan het vervoersbedrijf en zou de dienst bij andere landen hebben gepleit voor een gunstige fiscale behandeling voor Uber. Het bedrijf zelf meldt in de documenten dat het een "zeer waardevolle relatie" met de Nederlandse Belastingdienst had.

Belastingdienst ontkent beschuldigingen

De Belastingdienst spreekt de verwijten tegen. De dienst zegt informatieverzoeken van andere landen niet te hebben vertraagd. Wel heeft de Belastingdienst over belastingtechnische zaken contact gehad met andere landen en Uber, maar daarbij zouden geen regels zijn overtreden.

Uber ontkent de beschuldigingen zelf niet, maar stelt in een verklaring dat het sinds medio vorig decennium een heel ander bedrijf is geworden, onder meer doordat toenmalig topman en medeoprichter Travis Kalanick in 2017 stopte als CEO. Ook meldt het bedrijf dat het overgrote deel van de huidige medewerkers pas na het opstappen van Kalanick in dienst is getreden.

Kroes ontkent de beschuldigingen eveneens. Ze wijst naar haar rol als speciale ambassadeur voor start-ups.

Vanuit het kamp van Macron klinkt ook verweer. Weliswaar had hij tijdens zijn ministerschap contact met bedrijven, maar volgens hem is dat de logische gang van zaken voor een economieminister. Bij het contact zou niets zijn gebeurd dat niet door de beugel kon.