Het aantal bedrijven dat in juni failliet is gegaan, is iets gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat meldt statistiekbureau CBS dinsdag.

In juni werden 155 bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard. Dat waren er 24 minder dan in mei. Het aantal faillissementen bleef daarmee ook in juni klein vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

Het aantal uitgesproken faillissementen in het eerste half jaar was ruim 2 procent lager dan in de eerste helft van vorig jaar. Van alle bedrijfstakken had de handel in juni met 37 het grootste aantal faillissementen, maar dat is ook de tak met de meeste ondernemingen. Ten opzichte van mei waren er zes minder faillissementen in de handel. Relatief gezien werden vorige maand de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.

Het aantal uitgesproken faillissementen piekte in mei 2013 met 911. Daarna nam dat aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot 2020 redelijk vlak, maar bij het uitbreken van de pandemie nam het aantal snel weer toe.

Sindsdien is het aantal faillissementen juist weer afgenomen. In augustus 2021 werd zelfs een laagterecord bereikt, mogelijk ook geholpen door de coronasteun aan bedrijven. De overheidssteun stopte in de loop van dit jaar.