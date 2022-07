De huizenprijzen in Nederland waren in het eerste kwartaal van 2022 bijna 20 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee staat ons land in de top vier van landen in de Europese Unie met de grootste stijging van de huizenprijzen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat.

Tsjechië, Estland en Hongarije staan nog boven Nederland in het rijtje van EU-landen met de grootste stijging van huizenprijzen in de eerste drie maanden van dit jaar. De gemiddelde stijging lag een stuk lager, op ongeveer 10 procent.

Wel was de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning in het eerste kwartaal van 2022 iets lager dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Dat bleek eerder uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.

Minder woningen verkocht

Er werden in het eerste kwartaal ongeveer 30 procent minder woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is het vierde kwartaal op rij dat het aantal verkochte woningen afneemt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Alleen het aantal nieuwbouwkoopwoningen steeg een klein beetje: 1,7 procent.

Hoewel er minder huizen worden verkocht, is de huizenmarkt in Nederland nog steeds behoorlijk oververhit. Zo zijn kopers nog altijd bereid om flink meer te bieden dan de vraagprijs: voor vier op de vijf woningen is in de eerste drie maanden van 2022 meer betaald dan de vraagprijs.