Restaurants van de onlangs geopende fastfoodketen Vkusno i tochka, die McDonald's in Rusland vervangt, hebben volgens Russische media tijdelijk geen friet. Volgens het bedrijf is dit te wijten aan de magere aardappeloogst in Rusland.

McDonald's vertrok eind mei samen met tientallen andere westerse bedrijven uit Rusland als reactie op de inval in Oekraïne. De Amerikaanse fastfoodgigant verkocht de restaurants aan een Russische zakenman, die in juni verschillende filialen heropende onder de naam Vkusno i tochka, dat zich vertaalt als Lekker en dat is alles.

Nog geen maand na de heropening van de restaurants is de friet schaars door een tekort aan aardappelen. De persdienst van Vkusno i tochka laat weten dat het bedrijf over het algemeen aardappelen van Russische producenten gebruikt voor zijn friet, wat dit jaar niet makkelijk is vanwege de slechte oogst.

Daarbij komt dat het nu ook onmogelijk is geworden om aardappelen te importeren als een tijdelijke vervanging voor de binnenlandse oogst, vanwege de oorlog met Oekraïne. Toch zegt Vkusno i tochka er zeker van te zijn tegen het najaar weer friet op het menu te hebben.

Ook het Russische ministerie van Landbouw probeert de zorgen over een aardappeltekort weg te nemen. In een verklaring stelt het ministerie dat "de Russische markt volledig bevoorraad wordt met aardappelen. Bovendien komen de gewassen van de nieuwe oogst al binnen, wat de mogelijkheid van een tekort uitsluit."