De Eerste Kamer stemt dinsdag over het controversiële CETA-verdrag. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada krijgt applaus van de één en kritiek van de ander. Wat staat er precies in en waarom roept het zo veel weerstand op?

In CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) staan afspraken over de handel tussen de EU en Canada. Daarbij gaat het onder meer om het schrappen van importtarieven en het mogen meedingen van Europese bedrijven bij aanbestedingen van de Canadese overheid en andersom. Ook staan er bepalingen over databescherming, investeringen en juridische zaken in.

Veel actiegroepen hebben tegen het verdrag gedemonstreerd en ook veel partijen in de Eerste en Tweede Kamer zijn tegen. Zo vinden sommige partijen dat de soevereiniteit van Nederland wordt ondermijnd door een verdrag in EU-verband te sluiten.

Verdrag zou goed zijn voor werkgelegenheid

Ook is er vrees dat er Canadese producten op de Nederlandse markt komen, waaraan minder strenge eisen zijn gesteld qua milieu en dierenwelzijn. Tevens vrezen boeren dat ze het onderspit moeten delven tegen hun Canadese concurrenten.

Voorstanders wijzen er juist op dat een goede band met Canada van belang is in deze tijd, zeker gezien de Russische oorlog in Oekraïne. Ook zou het goed zijn voor de werkgelegenheid en is de handel met het Noord-Amerikaanse land gestegen sinds het verdrag in 2017 al voorlopig is ingevoerd.

Veel onderdelen van CETA zijn namelijk al van kracht. Dit omdat alle 27 EU-lidstaten het verdrag stuk voor stuk moeten goedkeuren en dit jaren kan duren. Zo is Nederland zeker niet het laatste land dat hierover een besluit moet nemen. Onder meer Frankrijk, Duitsland en Italië moeten er ook nog over beslissen. Canada is al akkoord gegaan.

Cyprus stemde voorlopig tegen

Eén land heeft voorlopig tegengestemd: Cyprus. De Cyprioten maken zich onder meer zorgen over het feit dat halloumi, een belangrijk exportproduct voor de eilandstaat, niet genoeg wordt beschermd in het verdrag. Sindsdien wordt overlegd over dit probleem.

De Nederlandse Eerste Kamer lijkt dinsdag vrijwel zeker akkoord te gaan. De kabinetspartijen zijn sowieso voorstander en ook oppositiepartij PvdA heeft recent laten weten dat het voor stemt. Daarmee is er een meerderheid in de Eerste Kamer. Omdat de Tweede Kamer twee jaar geleden al akkoord ging, komt de definitieve goedkeuring van het verdrag een stapje dichterbij.